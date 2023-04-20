Об этом 24 Каналау рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что применение ядерного оружия Россией не несет никакого практического смысла и не даст ей решающего преимущества в войне.

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Путину это дорого обойдется и он об этом знает

Он убежден, что вероятность применения стратегического или тактического ядерного вооружения очень маловероятна. США и союзники объяснили Путину, что это станет самоубийством для него, и он будет уничтожен конвенционными силами НАТО. Альянс вступит в войну и российская армия будет уничтожена.

"Потерять Крым это плохо и болезненно для Путина, но потерять жизнь, всю российскую армию, весь Черноморский флот – гораздо хуже. Ядерное оружие все равно не даст решающего преимущества российским армиям. Это серьезный вид оружия, но последствия будут ощущать все, даже российские солдаты и граждане", – отметил Яковенко.

Игорь Яковенко о ядерных угрозах Кремля: смотреть видео

Он также добавил, что решение о запуске ядерного оружия принимает 12 главное управление министерства обороны России, занимающееся техническим обслуживанием, транспортировкой и безопасностью ядерного арсенала.

Нет ни одной красной кнопки, которую Путин может "случайно" нажать и начать ядерную войну. Офицеры этого управления хорошо обучены защите от дурака – не просто от чьей-то ошибки, а от дурака, возглавляющего государство,

– подчеркнул журналист.

Ядерные угрозы России