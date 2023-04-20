Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він зазначив, що застосування ядерної зброї Росією не несе жодного практичного сенсу та не дасть їй вирішальної переваги у війні.

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Путіну це дорого обійдеться і він про це знає

Він переконаний, що ймовірність застосування стратегічного чи тактичного ядерного озброєння є дуже малоймовірною. США та союзники пояснили Путіну, що це стане самогубством для нього і він буде знищений конвенційними силами НАТО. Альянс вступить у війну і російська армія буде знищена.

"Втратити Крим це погано і болісно для Путіна, але втратити життя, всю російську армію, весь Чорноморський флот – набагато гірше. Ядерна зброя однаково не дасть вирішальної переваги російські армії. Це серйозний вид зброї, але наслідки будуть відчувати усі, навіть російські солдати та громадяни", – зазначив Яковенко.

Ігор Яковенко про ядерні погрози Кремля: дивитись відео

Він також додав, що рішення про запуск ядерної зброї приймає 12 головне управління міністерства оборони Росії, яке займається технічним обслуговуванням, транспортуванням і безпекою ядерного арсеналу.

Немає жодної червоної кнопки, яку Путін може "випадково" натиснути й почати ядерну війну. Офіцери цього управління добре навчені захисту від дурня – не просто від чиєїсь помилки, а від дурня, який очолює державу,

– наголосив журналіст.

Ядерні погрози Росії