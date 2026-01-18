Ядерный бункер может упасть в море в Британии уже в ближайшие дни: как так произошло
- Ядерный бункер в Восточном Йоркшире, возведенный в 1959 году, может обвалиться в море из-за эрозии побережья.
- Местные власти не несут ответственности за объект, но призвали людей избегать опасной зоны.
В Великобритании под угрозой исчезновения оказался ядерный бункер периода Холодной войны. Из-за стремительной эрозии побережья сооружение может в любой момент обвалиться в море.
Бункер возвели в 1959 году. Об этом пишет The Independent, передает 24 Канал.
Что известно о бункере, что может обвалиться в Британии?
Бункер расположен над пляжем Танстолл в Восточном Йоркшире. Во времена противостояния сверхдержав он выполнял функцию наблюдательного пункта на случай ядерного удара, однако в 1990-х годах его вывели из эксплуатации.
Историк-любитель Дэйви Робинсон, который документирует нынешнее состояние объекта, отмечает, что конструкция находится в критическом состоянии. По его словам, бункер фактически висит над размытым обрывом, ведь береговая линия почти исчезла, и сооружение может сорваться в море уже в ближайшие дни.
Местные власти отметили, что не имеют юридических обязательств по этому зданию, поскольку оно размещено на частной территории. В то же время жителей и туристов призвали держаться подальше от опасного участка побережья.
