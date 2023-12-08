Об этом говорится в материале российского издания "Проект". Отмечается, что офицеры постоянно сопровождали Путина, по крайней мере, до 2019 года.

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Этими лицами являются моряки, капитаны первого ранга Дмитрий Шумейко и Владимир Полещук. В телефонных книгах коллеги записывают их как "Дима-кнопка" и "Кнопка".

Журналисты назвали также имена еще нескольких охранников Путина и сопровождающих его в поездках врачей. Это Сергей Москаленко, Андрей Неронов, Александр Куприянов, Герман Широков, Михаил Богданов, Андрей Анненков, Никита Беленький, Владимир Тимофеев, Андрей Ластовецкий, Максим Степанов, Евгений Головков, Антон Мишенин и глава Службы безопасности президента с 2015 года Алексей Рубежный.

Зарплата Андрея Неронова в 2021 году составила около 150 тысяч рублей в месяц

Справка. "Ядерный чемоданчик" – это условное название для чемодана с якобы набором кодов для запуска ядерных ракет, который кремлевский диктатор постоянно носит с собой.

Есть ли все еще у Путина мания по карантину

Журналисты также подсчитали, что за последний год Путин провел минимум 112 встреч, во время которых он близко контактировал с людьми, не сидевшими при этом на карантине.

В целом с ноября 2022 по октябрь 2023 Путин "провел" 521 публичную встречу, на 43% из которых диктатор дистанцировался, а на еще 36% – встречался только после проведения предыдущего карантина.

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