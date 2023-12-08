Про це йдеться у матеріалі російського видання Проект. Зазначається, що офіцери постійно супроводжували Путіна принаймні до 2019 року.
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Цими особами є моряки, капітани першого рангу Дмитро Шумейко та Володимир Полещук. У телефонних книжках колеги записують їх як "Діма-кнопка" та "Кнопка".
Журналісти назвали також імена ще кількох охоронців Путіна та лікарів, які супроводжують його в поїздках. Це: Сергій Москаленко, Андрій Неронов, Олександр Купріянов, Герман Широков, Михайло Богданов, Андрій Анненков, Микита Біленький, Володимир Тимофєєв, Андрій Ластовецький, Максим Степанов, Євген Головков, Антон Мішенін та голова Служби безпеки президента з 2015 року Олексій Рубіжний.
Зарплата Андрія Неронова у 2021 році становила близько 150 тисяч рублів на місяць
Чи є все ще у Путіна манія щодо карантину
Журналісти також підрахували, що за останній рік Путін провів мінімум 112 зустрічей, під час яких він близько контактував з людьми, які не сиділи при цьому на карантині.
Загалом з листопада 2022 року по жовтень 2023 року Путін "провів" 521 публічну зустріч, на 43% з яких диктатор дистанціювався, а на ще 36% – зустрічався тільки після проведення попереднього карантину.
Вибори в Росії: коротко
- Вибори президента країни-агресора відбудуться 17 березня 2024 року. Сьогодні Путін офіційно повідомив, що подає свою кандидатуру.
- Путін обіймає посаду президента довше, ніж будь-який інший російський правитель від часів диктатора Йосипа Сталіна, перевершивши навіть 18-річний термін Леоніда Брежнєва: з 2000-го до 2008-го, а потім із 2012 року і дотепер.