Российского диктатора Владимира Путина во время визита в Китай сопровождали с так называемым "ядерным чемоданчиком". Он предназначен для связи и управления стратегическими ядерными силами России.

"Ядерный чемоданчик" заметили российские СМИ, сопровождающие делегацию Кремля в Китае.

Что это за ядерный чемоданчик?

Пропагандист Евгений Попов обратился к офицеру, который нес черный кейс, с вопросом, не тот ли это самый ядерный чемоданчик. Военный подтвердил его догадки. Соответствующее видео распространили российские СМИ.

Путин привез ядерный чемодан в Китай: смотрите видео

В то же время такое сопровождение не является чем-то необычным для зарубежных поездок Путина. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснял, что все необходимые средства связи, в том числе стратегической, постоянно находятся рядом с российским диктатором независимо от того, где он находится – в России или за рубежом.

Так называемый ядерный чемоданчик носит название "Чегет". Это часть системы управления стратегическими ядерными силами России, которая обеспечивает передачу соответствующих команд. В частности, с его помощью можно передать приказ о применении ядерного оружия.

Традиционно устройство носит офицер военно-морского флота России. При этом сам чемоданчик не является кнопкой запуска ядерных ракет, а лишь одним из элементов системы управления ядерными силами.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов заявлял, что за Путиным носят разные чемоданы, а не только ядерный. Он также подчеркивал, что Россия уже давно прибегает к ядерному шантажу.