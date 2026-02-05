Зима близко, – Медведев прибегнул к первым запугиваниям после окончания "ядерного договора" с США
- Дмитрий Медведев заявил об окончании срока действия договора СНВ-3 между Россией и США.
- Впервые с 1972 года между странами нет договора, который ограничивал бы стратегические ядерные силы.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев впервые высказался после завершения действия договора СНВ-3 относительно ядерного вооружения между Россией и США, которое он сам в свое время подписал с Бараком Обамой.
Об этом свидетельствует сообщение бывшего российского президента и высокопоставленного чиновника в соцсети Х, обнародованное в среду, 4 февраля.
О чем заявил Медведев?
Договор СНВ-3 подписали в 2010 году в Праге действующим на тот момент президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Этот документ вступил в силу в 2011-м и должен был стать фундаментом "ядерной стабильности" в мире.
Сейчас Дмитрий Медведев констатировал окончание срока вышеупомянутого договора между Россией и США, отметив, что никакого дополнительного документа взамен стороны не заключили, и все договоренности остались в прошлом.
Вот и все. Впервые с 1972 года Россия (бывший СССР) и США не имеют договора, ограничивающего стратегические ядерные силы. ОСВ-1, ОСВ-2, СНВ-1, СНВ-2, СНВ-2, Новый СНВ – все в прошлом,
– написал он.
К своему сообщению экс-президент России добавил фото с надписью "Зима близко", но дополнительных деталей по этому поводу он не указал.
Какое заявление обнародовал МИД России?
Незадолго до этого МИД России заявил, что Москва больше не считает себя связанной ограничениями на ядерный арсенал, как предусматривал договор, и в дальнейшем может применять подобное оружие по своему усмотрению.
Также в ведомстве отметили, что Россия "неизменно готова" к решительным военно-техническим контрмерам с целью устранения потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности страны, но деталей не указали.