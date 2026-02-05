Зима близко, – Медведев прибегнул к первым запугиваниям после окончания "ядерного договора" с США

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев впервые высказался после завершения действия договора СНВ-3 относительно ядерного вооружения между Россией и США, которое он сам в свое время подписал с Бараком Обамой.

Об этом свидетельствует сообщение бывшего российского президента и высокопоставленного чиновника в соцсети Х, обнародованное в среду, 4 февраля.

О чем заявил Медведев?

Договор СНВ-3 подписали в 2010 году в Праге действующим на тот момент президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Этот документ вступил в силу в 2011-м и должен был стать фундаментом "ядерной стабильности" в мире.

Сейчас Дмитрий Медведев констатировал окончание срока вышеупомянутого договора между Россией и США, отметив, что никакого дополнительного документа взамен стороны не заключили, и все договоренности остались в прошлом.

Вот и все. Впервые с 1972 года Россия (бывший СССР) и США не имеют договора, ограничивающего стратегические ядерные силы. ОСВ-1, ОСВ-2, СНВ-1, СНВ-2, СНВ-2, Новый СНВ – все в прошлом,

– написал он.

К своему сообщению экс-президент России добавил фото с надписью "Зима близко", но дополнительных деталей по этому поводу он не указал.

Какое заявление обнародовал МИД России?