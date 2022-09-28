Ядерный шантаж россии: Запад не пойдет на шаг, на который надеется кремль

Россия пытается завоевать себе влиятельное место на геополитической арене из-за ядерного шантажа. Однако цивилизованный мир не идет на уступки.

Про це для 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Він пояснив, що може відбутися, якщо росії таки вдасться досягти бажаного.

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"Якщо говоримо про те, що основна мета нас і союзників – це припинити ядерний шантаж, то треба йти за шляхом, який вимагає путін. Тобто перемовин і визнання себе як суб'єкта геополітики великої держави, якій повинні підкорятися. Цивілізований світ, якому він погрожує, не готовий визнавати путіна з його вимогами, які мають виключно імперський характер", – сказав Вігірінський.

Путін може зруйнувати світовий порядок

За словами політолога, територіальні посягання кремля не визнають навіть його союзники. Для України засіб припинити шантаж коштом поступок є неприйнятним до моменту, коли сторона, яка шантажує, не зрозуміє, що саме вона повинна піти на поступки.

За таких умов перемовини будуть на рівні США, на рівні країн ЄС про те, як припиняти війну на території України, але на умовах прийнятних і для України, і для цивілізованого світу. Не можуть союзники України говорити про капітуляцію через ядерні погрози. Завтра путін з таким самим шантажем може як об'єкт територіальних зазіхань розглянути Польщу, – пояснив Вігірінський.

Він зазначив, що за такою логікою він путін і надалі може диктувати світовий порядок, спираючись на ядерну зброю. Як тільки світ зрозуміє, що такий елемент як ядерна зброя змушує підкорятися диктаторам, то наступною буде позиція, наприклад, Кім Чен Ина, який ймовірно захоче "приєднати" Південну Корею.

"Чому ядерна зброя є зброєю стримування, її не застосовують і закликають на міжнародному рівні закликають до цього? Вона веде до розв'язання рук всім іншим країнам, які мають ядерну зброю та тим, хто прагне її здобути. Тоді ми переходимо в те, що правил існування світу немає. Існує тільки правила сили, яке призведе до знищення цивілізації", – додав політолог.

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Повернення до часів Холодної війни

Вігірінський вважає, що після ядерних атак кордони не матимуть значення, а декілька суб'єктів, які будуть при владі без прив'язки до електоральних та демократичних циклів визначатимуть, хто як повинен жити. Політолог наголосив, що загроза використання ядерної зброї існує не лише для України.

"Якщо прочитати частину аналітики, яка звучить в росії, то це загроза не лише для ЄС. Це та загроза, яку адресовують для США. Це те, що нібито має змусити їх рахуватись з росією. Таку логіку намагається вибудувати колективний путін. Це повертає нас у давно забуті часи Холодної війни. Цього й прагне досягти путін", – зазначив експерт.

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