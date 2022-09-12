Либо выведите войска из ЗАЭС, либо слушайте музыку ВСУ, – Подоляк о ядерном шантаже путина

Президент Франции Эммануэль Макрон и российский диктатор владимир путин обсудили ситуацию на Запорожской АЭС. На это уже отреагировали в Офисе Президента.

Путину было предложено несколько простых решений. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Что сказал Подоляк о ядерном шантаже путина

Как рассказал Подоляк, в разговорах с евролидерами российский президент заявил: "На ЗАЭС риски, зерно везут не туда, не поставляйте оружие Украине".

Поэтому советник руководителя ОП дал советы путину:

Есть простые решения: вывести российские войска из ЗАЭС, убрать остатки флота из Черного моря, ускорить выведение мародеров из Украины. Или слушайте… музыку ВСУ,

– сказал Подоляк.

О чем путин говорил с Макроном

Основной темой разговора была ситуация на оккупированной россиянами Запорожской АЭС. Путин заявил, что станцию обстреливают украинские военные, при этом он поддержал "неполитизированное взаимодействие по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ".

Также они обсудили ситуацию с вывозом украинского зерна из черноморских портов. Российский диктатор повторил свою позицию, что "зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран".

Что касается ситуации с вывозом зерна, Макрон напомнил, что европейские санкции не распространяются на сельскохозяйственную продукцию или товары, необходимые для сельского хозяйства.

Кроме того, Макрон настаивал на необходимости обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Он напомнил, что российская оккупация стала причиной рисков, которые сегодня угрожают целостности станции.

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