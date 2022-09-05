Ядерная карта – бита, – Пионтковский объяснил, почему путин не может поднимать ставки в войне

Российский диктатор Владимир Путин хочет любой ценой добиться мирных переговоров с Украиной. Он перепробовал для этого все методы.

Ядерный шантаж не сработал

После ядерного шантажа путину больше некуда поднимать ставки. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский.

Обратите внимание Что путин хотел выторговать шантажом на ЗАЭС: предположение Давидюка

По его словам, президент россии 15 лет занимался тем же ядерным шантажом, постоянно угрожая Западу использованием тактического ядерного оружия. Однако эта карта уже бита.

Путин рассчитывал, что Запад просто испугается, капитулирует и не посмеет использовать ответное тактическое ядерное оружие. Западные военные политики ему очень наглядно объяснили, что в случае использования им ядерного оружия, они также используют его, и нанесут сокрушительный удар по россии, который коснется и путина лично.

То есть на понятном ему языке путину объяснили, что в случае использования тактического ядерного оружия, он будет убит,

– заметил Пионтковский.

Тогда шантаж ядерным оружием закончился, но путин перешел к шантажу с Запорожской АЭС. Он начал рассказывать, что сам удар не наносит, но рядом есть украинцы, которые "обстреливают" ЗАЭС, что может вызвать взрыв.

На это ему еще более твердо ответили, что как только случится что-то такое, Запад не будет сомневаться, кто в этом виноват, и актуализирует 5 статью устава НАТО. То есть, аварию на станции будут рассматривать как прямую агрессию против стран НАТО.

"Поэтому поднимать ставки ему (путину – 24 канал) некуда. Своему населению он может сколько угодно говорить о величии россии, но ведь он понимает настроения своих людей. Он боится объявить общую мобилизацию, а вместо этого – собирает по тюрьмам преступников, 50 -летних дедушек в региональные ополчения и так далее", – подытожил публицист.

Андрей Пионтковский объяснил, в каком положении оказался путин: смотрите видео

Миссия МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС

Миссия МАГАТЭ, которая приезжала в Украину, чтобы провести проверку ситуации на оккупированной Запорожской АЭС, 5 сентября покинула территорию станции. Впрочем, там осталось 2 ее представителей, которые будут находиться на ЗАЭС и будут продолжать работу там на постоянной основе.