Однако "взвешенная" позиция главы Кремля не нравится российским Z-патриотам. Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский, отметив, что Путин не оправдал надежд российских пропагандистов.

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Пропагандисты в панике

Эммануэлю Макрону удалось довести до паники российских пропагандистов своей "двухходовкой".

Сначала он, по словам Пионтковского, сказал, что собирается отправить французские войска в Украину, и что целью Франции и ее союзников является безоговорочное поражение России.

Тогда Путин решил снова напугать ядерным оружием и нарвался на второй ход Макрона. Тот сказал, что французские военные уже участвуют в боевых действиях в Украине вместе с военными из Великобритании. Они помогают обслуживать дальнобойные ракеты Storm Shadow/SCALP-EG. Также он напомнил Путину, что Франция является ядерной державой,

– отметил оппозиционный политик.

После этого российские Z-патриоты ожидали, что Россия нанесет по Франции удар ядерным оружием или конвенциональным оружием, которому в мире "аналогов нет".

"Путин оказался в сложном положении, потому что Z-патриоты, которые составляют 10 – 15% населения России, не понимают его и требуют ответить за "базар". Они были уверены, что Россия бросит ядерную бомбу, а когда пришел момент это делать, Путин представляет себя "мудрым и взвешенным" государственным деятелем", – подчеркнул он.

Главная задача Путина

Напомним, что во время экономического форума в Санкт-Петербурге Путин заявил, что Россия якобы никогда не "бряцала" ядерным оружием. По его словам, его применение возможно в случае "угрозы суверенитету и территориальной целостности" России.

Это заявление, по мнению публициста, было рассчитано не на Запад, а на Z-патриотов, которые призывают его ударить ядерной бомбой.

"Путин понимает, что войну с Западом он проиграл, потому что Макрон "обнулил" его главный инструмент – ядерный шантаж. Теперь его задача – остаться у власти в стране, которая потерпела поражение. Для Путина это означает остаться живым. Поэтому вся его стратегия направлена на то, чтобы достичь перемирия и "продать" его российскому населению как "почетную ничью", – резюмировал Андрей Пионтковский.