Использование ядерного оружия в Украине будет атакой на НАТО, – американский сенатор

Линдси Грэм заявил, что если Россия решится использовать ядерное оружие против Украины, то США будут расценивать это как атаку на НАТО.

США должны сделать все возможное, чтобы противостоять ядерному шантажу Кремля. Об этом во время своей речи сказал сенатор-республиканец США Линдси Грэм, сообщает 24 канал.

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Почему ядерная бомба по Украине – это атака на всю Европу

Использование ядерной бомбы против Украины навредит не только Украине, но и всей Европе. Именно поэтому Штаты воспримут такие действия, как широкомасштабное нападение на страны НАТО.

Если Путин продолжит угрожать Украине и применит ядерное оружие, мы будем считать это широкомасштабным нападением на НАТО. Радиация повлияет не только на Украину, но и на всю Европу,

– сказал Линдси Грэм.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты должны немедленно противостоять ядерному шантажу. России. Кроме этого, сенатор вспомнил слова советника по национальной безопасности Джейка Салливана, который сказал, что если Россия применит ядерное оружие в Украине, это будет иметь разрушительные последствия.

Путин продолжает ядерный шантаж

Во время своего обращения 30 сентября Владимир Путин в очередной раз прибег к ядерному шантажу. Он заявил, что это США "создали прецедент" для использования ядерного оружия. Мол, сбросив ядерные боеголовки по Хиросиме и Нагасаки в 45-м году, Штаты дали другим странам пример.

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