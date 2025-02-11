Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что Путин не чурался постоянно намекать на ядерное оружие. А его приспешники вообще напрямую угрожали ударить им по Украине. Сейчас этого нет.

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Почему Путин не вспоминает о ядерке

Как отметил Шейтельман, в августе началась операция ВСУ в Курской области. И даже в этом случае Россия не применила ядерное оружие. Хотя там даже меняли ядерную доктрину.

Наши войска зашли в Курскую область, но ядерного удара не было. Они не имеют теперь как угрожать ядеркой. За что они ударят? В обмен на ядерку по Москве? Если украдете Совбез России? Территория России захвачена украинской армией. Но ничего не произошло. В ответ они придумали "Орешник",

– сказал Шейтельман.

В конце концов произошел один странный удар этой ракетой. О последствиях этой атаки в России сильно и не сообщали. Затем в ноябре Путин фактически угрожал нанести второй удар этой ракетой. Но со временем все буквально затихло. Он уже не вспоминает и об "Орешнике".

Командование ВСУ отвергает информацию от Forbes о попытке второго удара "Орешником". Думаю, что увольнение Юрия Борисова с должности директора Роскосмоса связано именно с "Орешником". Роскосмос отвечает за эту ракету. А они не смогли ее запустить. Это еще один конфуз россиян,

– отметил Шейтельман.

Напомним, издание Forbes сообщало, что 6 февраля была неудачная попытка России второй раз ударить "Орешником" по Украине. Однако никто официально эту информацию так и не подтвердил.