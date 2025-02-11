Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що Путін не цурався постійно натякати на ядерну зброю. А його посіпаки взагалі напряму погрожували вдарити нею по Україні. Зараз цього немає.

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Чому Путін не згадує за ядерку

Як наголосив Шейтельман, у серпні розпочалася операція ЗСУ в Курській області. І навіть у цьому випадку Росія не застосувала ядерну зброю. Хоча там навіть змінювали ядерну доктрину.

Наші війська зайшли в Курську область, але ядерного удару не було. Вони не мають тепер як погрожувати ядеркою. За що вони вдарять? В обмін на ядерку по Москві? Якщо вкрадете Радбез Росії? Територія Росії захоплена українською армією. Але нічого не сталося. У відповідь вони придумали "Орєшнік",

– сказав Шейтельман.

Зрештою стався один дивний удар цією ракетою. Про наслідки цієї атаки в Росії сильно і не повідомляли. Потім у листопаді Путін фактично погрожував завдати другий удар цією ракетою. Але з часом все буквально затихло. Він вже не згадує і про "Орєшнік".

Командування ЗСУ відкидає інформацію від Forbes про спробу другого удару "Орєшніком". Думаю, що звільнення Юрія Борісова з посади директора Роскосмосу пов'язане саме з "Орєшніком". Роскосмос відповідає за цю ракету. А вони не змогли її запустити. Це ще один конфуз росіян,

– зазначив Шейтельман.

Нагадаємо, видання Forbes повідомляло, що 6 лютого була невдала спроба Росії вдруге вдарити "Орєшніком" по Україні. Однак ніхто офіційно цю інформацію так і не підтвердив.