В Британии и США заявили, что утечка радиации на ЗАЭС может быть нарушением 5 статьи НАТО

россия продолжает осуществлять ядерный шантаж на территории Запорожской АЭС, однако в США и Великобритании предостерегают оккупантов от катастрофы, ведь ее можно трактовать как нарушение статьи НАТО о коллективной безопасности.

Об этом заявил депутат британского парламента от Консервативной партии Тобиас Эллвуд. Он отметил, что умышленное повреждение ядерного реактора на Запорожской АЭС можно рассматривать фактически как нападение на страны НАТО.

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Почему действия россиян на ЗАЭС могут рассматриваться как нападение на НАТО

В случае катастрофы на крупнейшей АЭС в Европе, радиация может распространиться на другие страны, в частности на те, которые являются членами НАТО. Поэтому британский политик предостерег россиян от провокаций на ЗАЭС, поскольку последствия этого могут быть очень серьезными.

Проясним сейчас: любое умышленное повреждение, которое повлечет потенциальную утечку радиации в украинский ядерный реактор, будет нарушением статьи 5 устава НАТО,

– подчеркнул Эллвуд.

Член Палаты представителей США Адам Кинзингер высказал такую ​​же позицию, как и британский депутат.

"Это действительно даже не подлежит дискуссии. Любая утечка (радиации 24 канал), которая будет убивать людей в странах НАТО, это автоматическая статья 5", – заявил Кинзингер.

Оккупанты снова объявили выходной на ЗАЭС

5 статья НАТО предусматривает коллективную оборону Североатлантического союза, то есть нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех.

Провокации на Запорожской АЭС являются одним из способов россиян давить на Украину и мир. 18 августа на фоне визита в Украину Генсека ООН Антониу Гутерриша, оккупанты заявили о якобы подготовке Украиной провокаций на АЭС. Следующий день на станции объявили выходным, что снова вызвало опасения относительно того, что россияне устроят провокацию.

Однако вечером 19 августа украинской разведке стало известно о том, что россияне объявили очередной выходной на ЗАЭС – 23 августа. Таким образом, оккупанты продолжают создавать угрозу ядерной катастрофы и шантажировать мир.

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