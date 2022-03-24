Ядерный терроризм: российские пропагандисты прибыли на ЧАЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" сообщила о приезде российских пропагандистов на Чернобыльскую атомную электростанцию. Какова их цель – читайте дальше.

К сожалению, ЧАЭС по-прежнему контролируют российские захватчики. Пропагандисты прибыли на станцию в четверг, 24 марта.

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В ЧАЭС приехали российские пропагандисты

В "Энергоатом" сообщают, что "группа рашистов-пропагандистов" приехала с целью создать новое фейковое "кино" о том, как сейчас функционирует работа ЧАЭС.

Таким образом, оккупанты стремятся убедить МАГАТЭ, что ядерный терроризм – это нормально. Кроме того, они намерены скрыть реальную ситуацию с утечками радиации и загрязнением окружающей среды.

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