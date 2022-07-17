Ядерная угроза сейчас выше, чем 24 февраля, – Гудков
россия угрожает всему миру ядерным ударом. Для владимира путина использование ядерного оружия – последний аргумент в достижении своих целей.
Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, сейчас риск применения ядерного оружия выше, чем был 24 февраля, когда россия начала войну с Украиной.
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"Я не могу исключать риск применения ядерного оружия"
Политик отметил, что никто не знает, чего ожидать от путина.
Я не могу исключать риска попытки применить ядерное оружие или балансировать на грани применения. Я реалист,
– подчеркнул Гудков.
Он считает, что действия кремлевского агрессора будут зависеть от того, как будет развиваться ситуация на мировой арене.
"Если будет риск, что его (путина – 24 канал) "замочат" свои за то, что он потерпел досадное поражение, которое всколыхнет всю россию. Или будет угроза, что американцы его "накроют" тактическим ядерным зарядом где-то в бункере", – сказал политик.
В таком случае трудно спрогнозировать, не подтолкнет ли это путина к тому, чтобы нажать на "красную кнопку".
"путин не готов умирать"
В то же время Гудков предположил, что именно сейчас вероятность применения ядерного оружия довольно невелика.
путин морально и психологически не готов к этому. Он не готов умирать,
– отметил оппозиционер.
Он добавил, что также в 2014 году пути не были готовы к широкомасштабной агрессии в Украине. Но через 8 лет "решился" на нападение. По словам Гудкова, не исключено, что ситуация с ядерным оружием также может измениться через несколько лет.
"Если сейчас ему дать что-то вроде того, что он может "продать" внутри россии как победу, то следующая война точно будет более разрушительной и ядерной", – сказал политик.
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Также, по его мнению, если сейчас не победить кремлевского агрессора, он начнет готовиться к новым атакам.
"путин закроет страну и начнет "клепать" оружие в огромном количестве. И в первую очередь будет модернизировать ядерный потенциал", – сказал Гудков.
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Ядерная угроза от кремля: главное
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