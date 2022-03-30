Ядерный удар по Азербайджану: генпрокуратура ищет угрожавшего нападением российского депутата

Российские депутаты делают смелые заявления в программах пропагандистов. Когда дело доходит до дела – боевой дух оккупантов куда-то пропадает.

28 марта российский депутат Михаил Делягин в эфире элеканала "Россия-1" призвал применить тактическое ядерное оружие по Азербайджану. Цель – уничтожить инфрастурктуру и нефтяную промышленность страны.

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Расследование

Генпрокуратура Азербайджана начала расследование по факту призыва к ведению агрессивной войны и угрозе совершения акта терроризма.

Делягин уже проходит по делу как обвиняемый. Правда, шанс на то, что российский депутат покинет свой изолированный от свободного мира дом и будет нести ответственность за свои слова – мизерный.

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