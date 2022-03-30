Розслідування

Генпрокуратура Азербайджану почала розслідування за фактом заклику до ведення агресивної війни та загрози вчинення акту тероризму.

Дєлягін вже проходить у справі як обвинувачений. Щоправда, шанс на те, що російський депутат покине свою ізольовану від вільного світу домівку та буде нести відповідальність за свої слова – мізерна.

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