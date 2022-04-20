Ядерный удар по Украине не решает цель России, – Пионтковский

Кремль угрожает нанести по территории Украины ядерный удар. Но это не решает военную цель России и не заставит Украину сдаться.

Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 каналу.

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По его мнению, не все верили в угрозы Путина по поводу ядерного удара.

Ибо ядерный удар по Украине не решает никакой военной цели России. Стратегия устрашения Европы была вполне рациональна и работала. Путин знал, что они боятся ядерного удара,

– подчеркнул Пионтковский.

Он считает, что из-за таких угроз Украину не приняли в НАТО.

По словам эксперта, Путин ничего не достигнет, допустим, ударив или угрожая ударить по одному из украинских городов, потому что это не заставит Украину сдаться.

"Украинцев уже нечем пугать. В Москве не понимают одной принципиальной вещи – что они уже столько сделали Украине, что ее нечем пугать. Украина капитулировать никогда не будет", – объяснил Пионтковский.

Он говорит, что до сих пор отношение чеченцев к россиянам не изменилось из-за российских преступлений. "А теперь россияне достигли того, что к ним так относится (с ненавистью – 24 канала) не только миллион чеченцев, а 40 миллионов украинцев", – добавил публицист.

Пионтковский подчеркнул, что это – национальная катастрофа, но Россия продолжает шантажировать ядерной бомбой. Он говорит, что россияне не понимают, что отношение к ним уже изменилось навеки, и это уже ничем не изменишь.

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К слову, Андрей Пионтковский сказал, что возможность ядерного удара по территории Украины раньше не обсуждалась. Такие шансы до апреля были скудными, ведь Путин угрожал НАТО. А сейчас атака ядерным оружием на страны Альянса уже почти нереальна.