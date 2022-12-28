Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Загородний. По его словам, ядерный шантаж придумал не нынешний российский диктатор, а глава СССР Никита Хрущев. Однако Владимир Путин довел это все до абсолютного маразма.

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Угроза ядерного удара по Украине упала

Как убежден Загородний, угроза ядерного удара со стороны России упала после ряда заявлений США и Китая. В Вашингтоне регулярно отмечали – если Москва использует ядерное оружие по Украине, то это будет иметь катастрофические последствия для Путина.

С 2014 года американцы изготовили серию тактических ядерных ракет, которые разместили на подлодки. Они патрулируют вокруг России.

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Кроме того, еще весной в одном из изданий в Гонконге была заметка о прогрессе американцев по уничтожению бункеров. Если раньше технологии не позволяли добраться до таких сооружений на глубине 300 – 400 метров, то сейчас есть возможности уничтожать бункеры глубиной до 2000 метров.

Соединенные Штаты четко донесли Путину: "Уважаемый, не играйте. Мы ядерной войны не боимся. И будем избивать лично по Путину. И у нас есть такие технологии",

– заметил Загородний.

По поводу ядерного шантажа отреагировал также Китай. Там несколько раз подчеркивали, что применение такого оружия, в частности по Украине, недопустимо. В Китае даже упомянули, что предоставляли Украине гарантии безопасности в 1994 году, еще раз подтвержденные в 2013 году.

"Ядерный зонтик в Украины есть от Соединенных Штатов. А также от Китая. А в Китай россияне слушают больше, чем американцев", – отметил Загородний.

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