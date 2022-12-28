Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Загородній. За його словами, ядерний шантаж вигадав не теперішній російський диктатор, а ще очільник СРСР Нікіта Хрущьов. Однак Владімір Путін довів це все до абсолютного маразму.

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Загроза ядерного удару по Україні впала

Як переконаний Загородній, загроза ядерного удару з боку Росії впала після низки заяв від США та Китаю. У Вашингтоні регулярно наголошували – якщо Москва використає ядерну зброю по Україну, то це матиме катастрофічні наслідки для Путіна.

З 2014 року американці виготовили серію тактичних ядерних ракет, які розмістили на підводні човни. Вони патрулюють довкола Росії.

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Крім того, ще навесні в одному з видань у Гонконгу була замітка про прогрес американців щодо знищення бункерів. Якщо раніше технології не дозволяли добратися до таких споруд на глибині в 300 – 400 метрів, то зараз є можливості знищувати бункери завглибшки аж до 2000 метрів.

Сполучені Штати чітко донесли Путіну: "Шановний, не грайтеся. Ми ядерної війни не боїмося. І будемо бити особисто по Путіну. І в нас є такі технології",

– зауважив Загородній.

З приводу ядерного шантажу відреагував також Китай. Там кілька разів підкреслювали, що застосування такої зброї, зокрема в Україні, є неприпустимим. В Китаї навіть згадали, що надавали Україні гарантії безпеки у 1994 році, які були ще раз підтверджені у 2013 році.

"Ядерну парасольку Україна має від Сполучених Штатів. А також від Китаю. А до Китаю росіяни дослухають більше, ніж до американців", – зауважив Загородній.

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