Военный эксперт Сергей Грабский рассказал 24 Каналу о последствиях возможного применения тактического ядерного оружия против Украины. По его словам, гипотетический удар противника полностью развяжет руки нашему государству для ответных действий.

Что может произойти в случае ядерного удара?

Эксперт подчеркнул, что в случае ядерной эскалации со стороны врага Украина получит все моральные и военные основания наносить удары по ядерным объектам на территории врага. На отечественное оружие не распространяются никакие международные ограничения или договоры о нераспространении.

Кто может нам запретить в случае применения противником тактического ядерного оружия наносить удары по ядерным объектам на территории России нашим оружием? Это эскалация, которую усиливает именно страна-агрессор,

– подчеркнул Грабский.

Военный эксперт обратил внимание на то, что от потенциального ядерного удара существенно пострадают ключевые партнеры Москвы – Китай и Индия. В случае поражения соответствующих объектов будет заблокирован транзит товаров и экспорт российских энергоресурсов.

Грабский отметил, что с военной точки зрения применение тактического ядерного оружия не имеет никакого смысла, а по своим последствиям сравнимо с подрывом Каховской дамбы. Специфика такого оружия заключается в надземном взрыве для поражения войск с минимальным радиоактивным заражением.

Остановило ли это нашу решимость отражать вражескую агрессию? Нет. У Украины есть инструменты влияния, и она может нанести ответный удар,

– подытожил эксперт.

Грабский о сценарии ядерного удара: смотрите видео