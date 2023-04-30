В пятницу, 28 апреля, словацкая лидер Чапутова вместе с президентом Чехии Петром Павелом была в Киеве, где встретилась с главой нашего государства Владимиром Зеленским. Уже на следующий день она поделилась своими впечатлениями от посещения печально известного села Ягодного, где в одной из школ враг незаконно содержал около 400 человек.

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"Преступления против человечности"

Отметим, что Черниговщина – этот регион, который особенно пострадал после начала широкомасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. К счастью, всех захватчиков удалось выдворить оттуда уже через несколько месяцев, однако последствия оккупации населенных пунктов региона Украина, очевидно, не забудет никогда.

Никакими словами не описать ужасы российской оккупации в Ягодном – 367 человек содержались в подвале школы. 11 из них скончались. Преступления против человечности – это сознательное решение, чтобы сеять страх и страдания,

– говорится в сообщении Чапутовой.

Кроме того, там отмечено, что мировое сообщество просто обязано помочь обеспечить справедливость и привлечь к ответственности оккупантов за все военные преступления против Украины.

Террор не прекращается

Следует сказать, что террор России не прекращается по сей день. Собственно, до конца мы не знаем, что делают захватчики на временно оккупированных территориях в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганских областей и в Крыму. Однако несмотря на это, захватчики каждый день терроризируют гражданское население свободных регионов нашего государства, запуская по городам свои ракеты.