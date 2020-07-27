Уже несколько дней на украинско-польской границе на таможенном посту "Ягодин – Дорогуск" огромные очереди, в пробке оказались более тысячи фур. Такая ситуация как с украинской, так и с польской стороны.

Очереди на украинско-польской границе

Чтобы добраться до шлагбаума на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск", водители грузовиков вынуждены ждать по трое суток, сообщает ТСН.

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В пробках вынужденно оказались более тысячи фур. Сложная ситуация как с украинской, так и с польской стороны. По словам водителей, въезжающих в Украину, очередь из Польши еще больше и составляет примерно 20 километров.

Без очереди проезжают только пустые грузовики и фуры с товаром, который быстро портится. Остальные большинство времени стоят. Водители жалуются, что иногда их автомобили по несколько часов не продвигаются ни на метр.

Больше времени проводишь на границе, чем в дороге. В месяц восемь – девять суток я стою на границе. И за это мне никто не платит,

– сказал водитель фуры.

Как комментируют ситуацию на таможне

Таможни работают в штатном режиме. Их пропускная способность не уменьшилась – за смену могут проехать примерно 200 транспортных средств.

Длиннющие очереди сформировались из-за выходных, когда транспорта больше, чем в будни. Другая причина – ремонт пассажирской полосы с польской стороны, рассказал спикер Волынской таможни Виталий Лопошук.

"Все автомобили проходят только через одну полосу пропуска", – отметил Лопошук.

Водители жалуются, что их авто раскаляются на солнце, запасы еды заканчиваются, а условия ожидания не самые лучшие. На таможне надеются, что пункт пропуска разгрузится уже 27 июля.

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Очереди на таможенном посту "Ягодин – Дорогуск": смотрите видео