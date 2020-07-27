Вже кілька днів на українсько-польському кордоні на митному посту "Ягодин – Дорогуськ" величезні черги – у заторах опинилися понад тисяча фур. Така ситуація як з української, так і з польської сторони.

Черги на українсько-польському кордоні

Щоб дістатися до шлагбаума на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ", водії вантажівок змушені чекати по три доби, повідомляє ТСН.

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У заторах вимушено опинилися понад тисяча фур. Складна ситуація як з української, так і з польської сторони. За словами водіїв, які в’їжджають в Україну, черга з Польщі ще більша і становить приблизно 20 кілометрів.

Поза чергою проїжджають лише порожні вантажівки та фури з товаром, який швидко псується. Решта більшість часу стоїть. Водії скаржаться, що інколи їхні автомобілі по кілька годин не просувають ні на метр.

Більше часу проводиш на кордоні, ніж у дорозі. У місяць вісім – дев’ять діб я стою на кордоні. І за це ж мені ніхто не платить,

– зазначив водій фури.

Як коментують ситуацію на митниці

Митниці працюють у штатному режимі. Їхня пропускна спроможність не зменшилася – за зміну можуть проїхати приблизно 200 транспортних засобів.

Довжелезні черги сформувалися через вихідні, коли транспорту більше, ніж у будні. Інша причина – ремонт пасажирської смуги з польської сторони, розповів речник Волинської митниці Віталій Лопошук.

"Усі автомобілі проходять лише через одну смугу пропуску", – зазначив Лопошук.

Водії скаржаться, що їхні авто розжарюються на сонці, запаси їжі закінчуються, а умови очікування не найкращі. На митниці сподіваються, що пункт пропуску розвантажиться вже 27 липня.

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Черги на митному посту "Ягодин – Дорогуськ": дивіться відео