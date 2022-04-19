Яйца "Фаберже", 100 картин и оружие: в домах Медведчука снова провели обыски

Правоохранители продолжают арестовывать имущество Виктора Медведчука. Провели новые обыски в его домах, где нашли новые "сокровища".

Следователи 18 апреля пришли с обысками в дома Медведчука и Марченко на территории Киева и Киевской области.

Важно Медведчук просит обменять его на жителей и воинов из Мариуполя

Куча антиквариата и оружие

Полицейские обнаружили около 100 картин и антикварные вещи, принадлежащие семье кума Путина. Кроме того, обнаружили охотничью винтовку, пистолет "BUL", 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, золотые статуэтки и яйца "Фаберже".

Сколько стоит это добро – еще устанавливают.

Что будет с "сокровищами"

Офис генпрокурора уже готовит ходатайство о наложении ареста. Имущество передадут в управление в АРМА.

Деньги за него предлагают использовать для ВСУ и восстановления разрушенной инфраструктуры.

Ранее арестовали квартиры и машины

По этому делу ранее арестовали 3 квартиры, 2 имущественных комплекса, один дом, офисное помещение, ценные предметы искусства и транспортные средства.

Интересно – Медведчук действительно очень не хочет в Россию, – Загородний: