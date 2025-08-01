Оно будет касаться фактической владелицы двух компаний-поставщиков продуктов питания для ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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Что известно о решении суда?

Речь идет о хищении сотен миллионов гривен на закупках Минобороны продуктов питания для ВСУ во время российского полномасштабного вторжения.

Это решение даст возможность завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых и направить дело в суд для рассмотрения по существу,

– говорится в сообщении.

Напомним, 28 июля 2025 года следственный судья ВАКС избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей. После ее задержания и доставки к месту проведения досудебного расследования будут решать вопрос о применении этой меры пресечения.

Обратите внимание! В соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Как была устроена схема?

В течение 2022 – 2023 годов Минобороны обеспечивало военных продуктами питания путем закупки у субъектов хозяйствования услуги по организации питания – комплекта продуктов согласно каталогу, который содержал 409 наименований.

То есть ведомство закупало не отдельные продукты из 409, которые есть в каталоге, а все 409, стоимость которых формировала цену комплекта.