Как правильно и эффективно помогать Родине в войне с Россией

Сейчас абсолютно все мы стараемся защитить свою Родину, помочь армии, ТРО, переселенцам и так далее. Поэтому собрала несколько советов, как это можно более эффективно и не впасть в состояние постоянной тревоги и паники.

Сфокусируйтесь

Не пытайтесь охватить все запросы и откликнуться на каждый запрос. Выберите 1 – 2 направления, где вы будете наиболее полезны, и не переключайтесь между десятком запросов. Говорите твердое "нет" запросу, который лежит не в вашем фокусе. Но не обижайтесь, если слышите "нет" от собеседника.

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Помогайте профессионально

Если вы переводчик, медийщик, креативщик, айтишник – поищите сообщества, в которых вы будете эффективны со своими профессиональными умениями. Их уже есть множество, старайтесь приобщаться к уже работающим инициативам, а не плодить новые.

Помогайте локально

Если рядом с вами есть блокпосты, которые можно напоминать, одеть, обогреть – делайте это. Центры помощи переселенцам – аналогично. Одинокие бабушки, дедушки, мамы с маленькими детьми, соседи… Узнайте эти локальные нужды и поддержите их. Особенно если вы находитесь на территории, где уже горячо

Помогайте информационно/координационно

Если у вас большая база контактов в Украине и за рубежом, помогайте людям находить друг друга. Часто запросы о помощи дублируются, поэтому сделайте базу ссылок/проверенных инициатив, в которые можно отправлять людей.

Четко формулируйте запросы

Если вы что-то ищете или пытаетесь куда-то передать, и пишете человеку запрос о помощи – сразу давайте всю возможную информацию. Где вы ищете лекарства, какие лекарства, что и куда вы хотите передать, в каком количестве/объеме, в какие сроки и так далее.

Большинство из нас получает сотни сообщений в течение дня, и начинает очень сильно пригорать, когда человек пишет в стиле "привет. Нужна помощь. Найти лекарство". Все. И ты тратишь еще 15 минут, чтобы узнать все детали.

Помогайте там, где уверены

Враг внутри страны. В наших чатах, дворах, деревнях и городах. Не откликайтесь на запросы помощи от людей, которых вы не знаете лично. Не пересылайте ссылки, в правдивости которых вы не уверены. Сегодня мой друг в Фейсбуке опубликовал пост об эвакуации из Киева автобусами. Я поговорила с ним голосом, получила подтверждение еще от 2 человек, что это не провокация, его аккаунт не сломали, и только после этого начала распространять ссылку.

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