Как России и Путину аукнулась война в Украине

За последние 2 недели многое изменилось на территории постсоветского пространства, в Европе и в мире в целом.

24 лютого 2022 року в нічний час армія РФ за наказом Володимира Путіна і на виконання його підступного плану напала без попередження на Україну, внаслідок військової агресії загинули вже тисячі людей, зруйновано комунікації в десятках міст, розбомблено сотні будівель та тисячі споруд, а більше двох мільйонів українців були змушені втекти до Європи, втративши будинки, роботи і в тисячах випадків - сімей, своїх дітей, чоловіків і батьків

"Терпи, моя красавица" Россия уже расплачивается за войну в Украине

Мир осудил тирана и наказал Россию

Весь мир отреагировал на эту жестокость, вероломство и военные преступления молниеносно и однозначно:

мировое сообщество осудило войну и незаконные деяния России;

введены беспрецедентные санкции в отношении РФ и её руководства;

Россию отключают от всех международных систем и страна превращается в изгоя;

курс рубля рухнул более чем в 2 раза, а акции многие крупных российских компаний подешевели десятки раз;

началось международное расследование по факту геноцида и военных преступлений;

Россия поставлена в положение "недоСССР" в версии 2.0 при том, что большая часть людей против войны и воспринимают политику Путина как катастрофу планетарного масштаба;

осознавая резкий рост недовольства население, режим Путина истерично принялся без законных на то оснований блокировать независимые от Кремля и спецслужб РФ СМИ, оставляя доступ россиянам лишь к пропаганде в виде узкого круга рупоров власти с абсолютно тенденциозной риторикой и отсутствием объективной оценки ситуации;

подконтрольная Кремлю марионеточная Дума штампует один за другим сюрреалистичные репрессивные законы с целью подавления воли народа и принуждения к молчаливому согласию с госполитикой под угрозой ареста и тюремного срока до 20 лет в пыточных тюрьмах.

Россия, просыпайся

Апокалиптичный сценарий и беспросветность. Казалось бы... Но танк лишь снаружи представляется чем-то грозным, страшным и мощным.

На самом деле внутри "танка Путина" нет единодушия и согласия. Силовая элита, в отличии от доверчивых зрителей госТВпропаганды, все прекрасно понимает.

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Россия превзошла Иран по количеству наложенных на нее санкций – смотрите видео: