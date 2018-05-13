Як курки з "Нашої Ряби" зробили у парку Феофанія автобан

Національний парк Феофанія, з усіма дітьми, велосипедистами, пташками, бігунами, мамочками з візочками і щасливими нареченими – це просто траса Косюка від його палацу на археологічних розкопках до його офісу з курми і дотаціями.

Цей блог не виходив місяць. Я за це дуже перепрошую. В той же час і без нього все йде своїм шляхом. Народному депутату ламають щелепу на перехресті, воїна-кіборга б’ють молотком, родовища літію відходять провладному оточенню, відомий терорист вільно гуляє Києвом, Тимошенко смажить сирники… Коротше, продовжуємо вільне падіння у прірву і рятує тільки те, що дна в ній немає.

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Водночас, без цього блогу ми пропустили в падінні до чорта чудових краєвидів. Треба надолужувати. І сьогодні ми досліджуємо дивний світ безкарності, нахабства, зухвалості і мільярдів. Я б сказав, що мільярди і стають причиною нахабства і зухвалості, але це буде несправедливе узагальнення. Тому що мільярди – мільярдами, а вавка в голові – вавкою.

І вона не надто залежить від кількості грошей і статусу. Днями група молодиків років по 19-20 під час дорожнього конфлікту зламала щелепу нардепу Мустафі Найєму. Вони намагались порушити правила повороту і вчавитись на перехресті не до свого ряду, він їх не пропустив. Чи є в них якийсь особливий статус чи захмарні гроші? Ні.

Але якщо грошей мільярди, статус – олігарх, а повага до законів приблизно на рівні агресивного підлітка, то можна дозволити собі значно масштабніші речі. І навіть не один нардеп не постраждає. Юрій Косюк. Більше відомий як власник "Нашої ряби". Входить у п’ятірку найбагатших людей країни. Встиг покерувати адміністрацією Порошенка.



Маєток Косюка

Встиг отримати мільярдні бюджетні дотації на свій бізнес. Встиг збудувати величезний палац на місці археологічної пам’ятки Хотівське городище. Ви відчуваєте, динамічна, стрімка людина, яка ефективно використовує кожну секунду свого часу. Тому що в одній секунді Косюка вміститься до десяти наших нікчемних життів. І він цілком готовий до такого обміну.

Парк Феофанія. Не просто парк. Настільки національно крутий парк, що правила поведінки в ньому виписані на рівні міністерства екології. І цей парк – пішохідний. Доїхати в об’їзд парку по дорозі загального користування потребує 9 хвилин.

А якби мільярдер Косюк цю дорогу відремонтував – бо вона реально сільська і паршива – то може і 8. Але покласти асфальт на дорогу по якій можна їздити всім? Український мільярдер? Нє. Краще покласти на всіх відвідувачів парку, адміністрацію, закон і пристойність. І гасати навпростець. Це економить майже 5 хвилин. Уявляєте яка економічна вигода країні?

Але це ще не все. Адже так само через парк гасають гості Косюка, менеджери Косюка, друзі Косюка. Журналісти за кілька тижнів нарахували там з десяток різних "кавалькад", від "мерседесів" до "тесли". Складається враження, що кожній ципі на фабриці як тільки вона вилупиться видають "ламборгіні" і запрошують проїхати через парк додому до власника. Подивитись, в якій крутій тусовці вона народилась. І от ці кури ганяють крізь відпочиваючих.

На в’їзді-виїзді заповідника пан олігарх встановив свої ворота і шлагбаум, все зручно. Оці люди, які там по доріжкам ходять, звісно, дратують, але Косюк людина з європейськими цінностями, так що, поки що вхід в парк відвідувачам не заборонили.

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Я не буду говорити про те, що якщо якесь "ламборгіні" зустрінеться лоб в лоб з відпочиваючим, то наслідки для відпочиваючого будуть фатальні. І навіть те, що завдяки йому хтось поважний зекономив 4 хвилини – родичів не втішить. Це очевидно. Наслідків ані для "ламборгіні" ані для його водія не буде. Це теж очевидно.



Авто з маєтку порушує правила в Феофанії

Не настільки очевидно те, що набагато простіше, ніж потім обурюватись черговому безкарному жахливому ДТП щось робити до того, як воно трапиться.

І якщо вже адміністрація парку – ага, там є адміністрація – боїться навіть прокоментувати олігарха, який кожен день пролітає повз її вікна, давайте не покладатись на цю адміністрацію. Ну їм важко говорити. Їх придушило щось велике і товсте. Але принаймні зателефонувати в поліцію і сказати – на пішохідній зоні в парку трапилась втеча з курятнику – точно можна.