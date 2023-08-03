Как известно, тот, кто однажды предал, сделает это во второй раз. Именно поэтому, очевидно, украинским предателям в Москве нет доверия, несмотря на их попытку засвидетельствовать свою лояльность. Как пишут росСМИ, в эфире программы "Соловьев LIVE" Якеменко заявил, что беглецы из Украины являются "скрытыми бандеровцами", – информирует 24 Канал.

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Якеменко возмущен из-за предателей Украины

Собственно, не понравились пропагандисту высказывания "украинцев". Скажем, Монтян сказала, что, мол, ВСУ скоро зайдут в Донецк. Отметим, что город с 2014 года находится под оккупацией России.

В то же время Царев решил почему-то вспомнить времена, когда росли кедры, был сделан ремонт здания Службы безопасности в Днепре, которое недавно, 28 июля, обстреляли российские оккупанты. Такая "ностальгия", конечно, не могла вызвать сентимент со стороны Кремля.

К нам активно идут люди, совсем недавно танцевавшие на Майдане, прославлявшие ВСУ, поддерживавшие "Азов". А сегодня они неожиданно оказались не просто патриотами (России – 24 Канал), но еще и указывающими нам, каким образом нужно быть патриотами,

– заявил Якеменко.

Российский пропагандист возмущается из-за предателей Украины: смотрите видео

Что известно о Монтянах и Цареве