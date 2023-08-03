Як відомо, той хто один раз зрадив, зробить це вдруге. Саме тому, очевидно, до українських зрадників у Москві немає довіри, попри їхнє намагання засвідчити свою лояльність. Як пишуть росЗМІ, в ефірі програми "Соловьев LIVE" Якеменко заявив, що втікачі з України є "прихованими бандерівцями", – інформує 24 Канал.

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Якеменко обурений через зрадників України

Власне, не сподобались пропагандисту висловлювання "українців". Скажімо, Монтян сказала, що, мовляв, ЗСУ незабаром зайдуть у Донецьк. Заначимо, що місто від 2014 року перебуває під окупацією Росії.

Водночас Царьов вирішив чомусь пригадати часи, коли росли кедри, був зроблений ремонт будівлі Служби безпеки в Дніпрі, яку не так давно, 28 липня, обстріляли російські окупанти. Така "ностальгія", звісно, не могла викликати сентименту з боку Кремля.

До нас активно йдуть люди, які зовсім недавно танцювали на Майдані, прославляли ЗСУ, підтримували "Азов". А сьогодні вони несподівано виявилися не просто патріотами (Росії – 24 Канал), але ще й такими, що вказують нам, яким чином треба бути патріотами,

– заявив Якеменко.

Російський пропагандист обурюється через зрадників України: дивіться відео

Що відомо про Монтян та Царьова