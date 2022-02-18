О таких листовках рассказывают местные жители в соцсетях, сообщает 24 канал.

Важно Главарь боевиков Пушилин записал видео об "эвакуации" еще 16 февраля

Предупреждают якобы об "освобождении территорий"

Украина предупредила, что никакого наступления на Донбасс не планировала и не планирует. Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный подчеркнул, что военные пути освобождения территорий даже не рассматривают.

Однако в листовке говорится, мол, ВСУ начинают "операцию по освобождению оккупированных территорий и уничтожению боевиков". Злоумышленники распространяют ложь, якобы вскоре по военным объектам террористов нанесут удар. Мирных жителей просят спрятаться в подвалы.

Неизвестно, кто распространяет эти фейки, однако в последние дни вражеская пропаганда работает усиленно.



Фейковые листовки в Донецке / Фото из соцсетей

Обострение на Донбассе: последние новости

Главари боевиков на Донбассе 18 февраля заявили об эвакуации мирного населения в Ростовскую область России. "Марионетки" Кремля заявили, мол, уезжать с Донбасса нужно, потому что Украина планирует наступление. В Киеве эту информацию сразу же опровергли.

В Донецке началась паника. Российские СМИ писали, что первые автобусы с детьми уже выехали в Россию.

Сначала в официальной Москве заявили, что узнали из новостей об эвакуации. Затем президент России Владимир Путин подписал указ о выплате 10 тысяч рублей тем, кто "эвакуировался".

Секретарь СНБО Алексей Данилов предостерег жителей оккупированных территорий, что боевики могут готовить провокации. Он предположил, что оккупанты могут даже взрывать автобусы.

Командующий ООС Александр Павлюк предупредил, что боевики могут организовать террористические атаки, чтобы обвинить в этом украинских военных.

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