О таких листовках рассказывают местные жители в соцсетях, сообщает 24 канал.
Важно Главарь боевиков Пушилин записал видео об "эвакуации" еще 16 февраля
Предупреждают якобы об "освобождении территорий"
Украина предупредила, что никакого наступления на Донбасс не планировала и не планирует. Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный подчеркнул, что военные пути освобождения территорий даже не рассматривают.
Однако в листовке говорится, мол, ВСУ начинают "операцию по освобождению оккупированных территорий и уничтожению боевиков". Злоумышленники распространяют ложь, якобы вскоре по военным объектам террористов нанесут удар. Мирных жителей просят спрятаться в подвалы.
Неизвестно, кто распространяет эти фейки, однако в последние дни вражеская пропаганда работает усиленно.
Фейковые листовки в Донецке / Фото из соцсетей
Обострение на Донбассе: последние новости
- Главари боевиков на Донбассе 18 февраля заявили об эвакуации мирного населения в Ростовскую область России. "Марионетки" Кремля заявили, мол, уезжать с Донбасса нужно, потому что Украина планирует наступление. В Киеве эту информацию сразу же опровергли.
- В Донецке началась паника. Российские СМИ писали, что первые автобусы с детьми уже выехали в Россию.
- Сначала в официальной Москве заявили, что узнали из новостей об эвакуации. Затем президент России Владимир Путин подписал указ о выплате 10 тысяч рублей тем, кто "эвакуировался".
- Секретарь СНБО Алексей Данилов предостерег жителей оккупированных территорий, что боевики могут готовить провокации. Он предположил, что оккупанты могут даже взрывать автобусы.
- Командующий ООС Александр Павлюк предупредил, что боевики могут организовать террористические атаки, чтобы обвинить в этом украинских военных.
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