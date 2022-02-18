Про такі листівки розповідають місцеві жителі у соцмережах, повідомляє 24 канал.
Важливо Ватажок бойовиків Пушилін записав відео про "евакуацію" ще 16 лютого
Попереджають нібито про "звільнення територій"
Україна попередила, що жодного наступу на Донбас не планувала і не планує. Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний наголосив, що військові шляхи звільнення територій навіть не розглядають.
Однак у листівці мовиться, мовляв, ЗСУ починають "операцію зі звільнення окупованих територій та знищення бойовиків". Зловмисники розповсюджують брехню, начебто невдовзі по військових об'єктах терористів нанесуть удар. Мирних жителів просять сховатись у підвали.
Невідомо, хто розповсюджує ці фейки, однак останніми днями ворожа пропаганда працює посилено.
Фейкові листівки у Донецьку / Фото із соцмереж
Загострення на Донбасі: останні новини
- Ватажки бойовиків на Донбасі 18 лютого заявили про евакуацію мирного населення у Ростовську область Росії. "Маріонетки" Кремля заявили, мовляв, їхати з Донбасу треба, бо Україна планує наступ. У Києві цю інформацію одразу ж спростували.
- У Донецьку почалася паніка. Російські ЗМІ писали, що перші автобуси з дітьми уже виїхали до Росії.
- Спочатку в офіційній Москві заявили, що дізналися з новин про евакуацію. Потім президент Росії Володимир Путін підписав наказ про виплату 10 тисяч рублів тим, хто "евакуювався".
- Секретар РНБО Олексій Данілов застеріг жителів окупованих територій, що бойовики можуть готувати провокації. Він припустив, що окупанти можуть навіть підривати автобуси.
- Командувач ООС Олександр Павлюк попередив, що бойовики можуть організувати терористичні атаки, аби звинуватити в цьому українських військових.
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