Про такі листівки розповідають місцеві жителі у соцмережах, повідомляє 24 канал.

Важливо Ватажок бойовиків Пушилін записав відео про "евакуацію" ще 16 лютого

Попереджають нібито про "звільнення територій"

Україна попередила, що жодного наступу на Донбас не планувала і не планує. Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний наголосив, що військові шляхи звільнення територій навіть не розглядають.

Однак у листівці мовиться, мовляв, ЗСУ починають "операцію зі звільнення окупованих територій та знищення бойовиків". Зловмисники розповсюджують брехню, начебто невдовзі по військових об'єктах терористів нанесуть удар. Мирних жителів просять сховатись у підвали.

Невідомо, хто розповсюджує ці фейки, однак останніми днями ворожа пропаганда працює посилено.


Фейкові листівки у Донецьку / Фото із соцмереж

Загострення на Донбасі: останні новини

  • Ватажки бойовиків на Донбасі 18 лютого заявили про евакуацію мирного населення у Ростовську область Росії. "Маріонетки" Кремля заявили, мовляв, їхати з Донбасу треба, бо Україна планує наступ. У Києві цю інформацію одразу ж спростували.
  • У Донецьку почалася паніка. Російські ЗМІ писали, що перші автобуси з дітьми уже виїхали до Росії.
  • Спочатку в офіційній Москві заявили, що дізналися з новин про евакуацію. Потім президент Росії Володимир Путін підписав наказ про виплату 10 тисяч рублів тим, хто "евакуювався".
  • Секретар РНБО Олексій Данілов застеріг жителів окупованих територій, що бойовики можуть готувати провокації. Він припустив, що окупанти можуть навіть підривати автобуси.
  • Командувач ООС Олександр Павлюк попередив, що бойовики можуть організувати терористичні атаки, аби звинуватити в цьому українських військових.

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