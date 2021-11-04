Путин использует Беларусь, чтобы легализовать оккупацию Крыма – Чубаров

Президент России Владимир Путин 4 ноября прилетит в оккупированный Крым и посетит Севастополь. Там он примет участие в заседании-видеоконференции "высшего Государственного совета союзной страны".

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров пояснил, что "союзной страной" называют якобы объединение России и Беларуси, а "высший государственный Совет союзной страны" – его главный орган. Он отметил, что прибытие Путина во временно оккупированный Крым – это нарушение международного права и новый вызов для Украины.

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"Участие должностных лиц Беларуси в каком-то, пусть и в формате видеоконференции, заседании высшего государственного совета союзного государства", которое незаконно проводит Путин с временно оккупированной Россией украинской территории, интерпретируется Кремлем как факт якобы признание Белоруссией российского статуса Крыма", – написал Чубаров.

Чубаров: Перестаньте встречаться с убийцей

Глава Меджлиса подчеркнул, что в очередной раз приходится констатировать факт циничных и агрессивных действий Путина. По его словам, жестокие репрессии и преследования, похищения и убийства, которые совершают оккупанты в Крыму в отношении коренного крымскотатарского народа, являются последствиями бездействия международного сообщества.

Многие современные политики не могут не осознавать, что политика умиротворения Путина, лишь поощряет агрессивные действия Кремля. Конечно же, что страшные уроки социальных катастроф ХХ века, вызванных преступлениями двух тоталитарных режимов – коммунистического СССР и нацистской Германии, в результате которых убили более 100 миллионов человек, не стали уроком для многих современных политиков. Но уроки никогда не поздно учить. Начните с первого задания, перестаньте встречаться с убийцей и бандитом, пока он не ворвался в ваш дом и не разорил вашу страну. Рефат Чубаров Глава Меджлиса крымскотатарского народа

Полный текст публикации Рефата Чубарова:

Сегодня Путин прилетит к оккупированного РФ Крыма, посетит Севастополь, откуда примет участие в заседании высшего государственного совета союзного государства", которое состоится в формате видеоконференции.

Для тех, кто не следит за российско-белорусскими играми в "кошки-мышки", напомню, что "союзным государством" называется некая надгосударственность РФ и Республики Беларусь, а ее высшим органом является "высший государственный совет союзного государства", в состав которой входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов Республики Беларусь и Российской Федерации.

Прибытие Путина во временно оккупированный РФ Крым и проведение им с украинской территории заседания в формате видеоконференции "Высшего Государственного совета Союзного государства" является целенаправленным грубым нарушением норм международного права и очередным вызовом Украине и всему международному сообществу.

Участие должностных лиц органов государственной власти Республики Беларусь в каком-то, пусть и в формате видеоконференции, заседании высшего государственного совета союзного государства", которое незаконно проводит Путин с временно оккупированной РФ украинской территории, интерпретируется Кремлем как факт якобы признании Республикой Беларусь "российского статуса" Крыма.

Снова приходится констатировать, что циничные и агрессивные выпады Путина, которые нарушают нормы международного права, как и жестокие репрессии и гонения, насильственные похищения и убийства, которые совершают карательные органы российской оккупационной власти в Крыму в отношении коренного крымскотатарского народа, являются последствиями нерешительности международных организаций включая ООН, ОБСЕ, Советом Европы, а также правительств и парламентов ведущих государств мира, в выполнении ими ранее принятых решений о немедленном освобождении оккупированных РФ территорий Украины.

Многие современные политики не могут не осознавать, что политика умиротворения Путина, которую они проводят, лишь поощряет агрессивные действия Кремля.

Конечно же, что страшные уроки социальных катастроф ХХ века, вызванных преступлениям двух тоталитарных режимов – коммунистического СССР и нацистской Германии, в результате которых было убили более 100 миллионов человек, не стали уроком для многих современных политиков.

Но уроки никогда не поздно учить

Начните с первого задания, перестаньте встречаться с убийцей и бандитом.

Пока он не ворвался в ваш дом и не разорил вашу страну.