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Яковина рассказал, из-за чего мир "перемывает кости" Дональду Трампу

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Путин на встрече с Трампом
Путин на встрече с Трампом / www.google.com.ua

"Это глупость или измена?". Вариант первый, оптимистичный. Дональд Трамп просто идиот. Вы, возможно, будете удивлены, но в американских теленовостях и радиопередачах в последнее время все чаще можно встретить фразу "polyezny doorak". Ее обычно так довольно забавно и произносят, рассуждая о внешней политике своего президента. Звучит, конечно, и английский вариант – useful idiot.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал Иван Яковина.

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"В 2016 году Кремль помог Дональду Трампу стать президентом, даже не сообщая ему самому о своей операции. Когда новому уже президенту доложили, что он в Белом Доме благодаря россиянам, он испугался. Трамп решил, что если вмешательство россиян в выборах будет доказано и признано, то это поставит под сомнение его легитимность и приведет к импичменту", – отметил журналист.

По его словам, именно поэтому страшно напуганный Трамп с одной стороны ругает последними словами всех, кто напоминает ему о российском вмешательстве у себя, в США. А с другой стороны он же – танцует с бубном вокруг Путина, чтобы тот не рассказал людям, как привел Трампа к власти. Сторонники этой теории считают, что Трамп просто не в состоянии понять, что за российское вмешательство должна отвечать Россия, а вовсе не он сам.

В силу своей глупости он расценивает расследование деятельности российских агентов в качестве атаки на собственную легитимность и власть. Таким образом, "полезный дурак" Трамп, защищая свою шкуру от выдуманной опасности, во всем помогает Владимиру Путину и продвигает интересы Кремля во внешней политике,
– сказал Иван Яковина.

По мнению журналиста, Трамп очень даже умный. В ноябре 2013 года, прямо перед началом украинского Майдана, он посетил Москву, где проводился очередной всемирный конкурс красоты. Важный момент: тогда будущий президент испытывал большие финансовые трудности. В Москве его познакомили с рядом близких Кремлю олигархов и сотрудников администрации президента России, а сам Путин только благодаря случаю не попал на эту встречу в ресторане "Нобу".

Видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" за 20 июля 2018 года:

 

Теги: Новости США Дональд Трамп Владимир Путин Новости политики Новости России Видеоблоги
Источник: 24 канал
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