Как мир перемывает кости Дональду Трампу

Встреча президентов России и США в Хельсинки уже закончилась, но весь мир продолжает обсуждать эту тему, перемывая кости Дональду Трампу. В США сейчас появился консенсус: президент оказался слабаком и балбесом, целовал путинский сапог и вел себя как последнее ничтожество. И это при том, что с западными лидерами и союзниками США он ведет себя очень надменно, высокомерно, бесцеремонно и нагло.

Всем, конечно, стало интересно: в чем же тут секрет? Главенствующий теорий сейчас две. Описываются они формулой, изобретенной еще лидером Кадетов в царской России Павлом Милюковым. Звучит она так: "Это глупость или измена?". Вариант первый, оптимистичный. Дональд Трамп – просто идиот.

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Вы, возможно, будете удивлены, но в американских теленовостях и радиопередачах в последнее время все чаще можно встретить фразу "polyezny doorak". Ее обычно так – довольно забавно и произносят, рассуждая о внешней политике своего президента. Звучит, конечно, и английский вариант – useful idiot.

Эта теория гласит, что в 2016 году Кремль помог Дональду Трампу стать президентом, даже не уведомляя его самого об своей операции. Когда новому уже президенту доложили, что он уселся в Белом Доме благодаря россинам, он перепугался. Трамп (в этой теории) решил, что если вмешательство россиян в выборы будет доказано и признано, то это поставит под сомнение его легитимность и приведет к импичменту.

Именно поэтому страшно напуганный Трамп с одной стороны ругает последними словами всех, кто напоминает ему о российском вмешательстве у себя, в США. А с другой стороны он же – танцует с бубном вокруг Путина, чтобы тот всем не разболтал, как привел Трампа к власти. Сторонники этой теории считают, что Трамп просто не в состоянии понять, что за российское вмешательство должна отвечать Россия, а вовсе не он сам.



Трамп и Путин

В силу своей глупости он расценивает расследование деятельности российских агентов в качестве атаки на собственную легитимность и власть.

Таким образом, "полезный дурак" Трамп, защищая свою шкуру от выдуманной опасности, во всем помогает Владимиру Путину и продвигает интересы Кремля во внешней политике.

Вторая теория гласит, что Трамп очень даже умный. В ноябре 2013 года, прямо перед началом украинского Майдана, он посетил Москву, где проводился очередной всемирный конкурс красоты. Важный момент: тогда будущий президент испытывал большие финансовые сложности. В Москве его познакомили с рядом близких Кремлю олигархов и сотрудников администрации президента России, а сам Путин только по случайности не попал на эту встречу в ресторане "Нобу".

Тем не менее, присутствовавшим очень понравились взгляды Трампа, а также его лютая (и взаимная) ненависть к Бараку Обаме. (У прежнего и нынешнего президентов США и правда чудовищные отношения). Они предложили своему новому американскому другу деньги и поддержку (в том числе государственную), если он пойдет в президенты. Трамп, понимая, какие перспективы перед ним открываются, радостно согласился. Следующие пару лет он копил деньги, ресурсы и создавал команду, чтобы в 2015 году объявить о своем выдвижении.

Российские друзья помогали ему как могли. В деньгах нужды у Трампа точно не было. Это логично: в свете войны на Донбассе и аннексии Крыма, введения санкций и начала сирийской кампании Кремлю очень был нужен свой человек в Белом Доме. Трампу в помощь направили даже консультанта Пола Манафорта, который до этого помогал прийти к власти бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. (Сейчас, он, кстати, сидит в тюрьме).

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В штабе Трампа в Нью-Йорке постоянно проходили встречи между представителями его команды и какими-то подозрительными россиянами. Помните историю про "Настю-Рыбку"? Самая ее главная часть была в том, что бизнес-партнер Манафорта – олигарх Олег Дерипаска на той самой яхте с проститутками постоянно обсуждал американские выборы с Сергеем Приходько. Это такой мастер темных дел, тайный министр "грязных" иностранных дел России. О чем именно говорили, мы не знаем, но результат видели.

С началом выборов несколько команд российских хакеров начали усиленно работать по американским целям. Они пытались взломать почту и серверы всех людей и организаций, которые могли повлиять на исход голосования. В дело пошли белые фермы ботов, хитрые алгоритмы точечной рекламы в Фейсбуке и соцсетях, все ресурсы "Раши Тудей" и прочих государственных медиа.

Больше всех преуспели хакеры. Взломав серверы Демократической партии и людей из окружения Хиллари Клинтон, они выяснили, что она победила на праймериз благодаря массированному жульничеству. Партийные функционеры, которые должны были быть нейтральными, на самом деле, подыгрывали ей. После этих разоблачений рейтинги Хиллари Клинтон пошли вниз. Тысячи и тысячи ботов в самых разных соцсетях активно этому помогали и топили соперницу Трампа.



Хиллари Клинтон

Это все сработало. Дональд Трамп победил. Но вот операция по приведению его к власти оставила за собой огромный, длинный и плохо пахнущий шлейф, из которого торчат уши многочисленных россиян. Причем не просто каких-то там, а прямо связанных с Кремлем или с разведкой.

Вот буквально перед саммитом в Хельсинки американцы предъявили обвинения 12 сотрудникам российской военной разведки, которые, как считают в Вашингтоне, лично ломали защиту серверов Демократической партии.



Более того, за две недели до инаугурации Трампу положили на стол секретный приказ Владимира Путина, в котором тот прямо отдавал приказ помочь избрать его (Трампа) президентом США. Этот приказ достал агент американской разведки в непосредственном окружении Путина – невероятно ценный источник информации. (Я, кстати, думаю, что его сейчас, после публикации этой информации, могут и поймать). Но это другая история.



Важно то, что Трамп точно уже знал: Россия провела в США спецоперацию, чтобы помочь ему стать президентом. Тем не менее, он заявляет что не верит своим спецслужбам, в верит Путину. Тут уже определение "полезный дурак" кажется слишком мягким. Трамп, почти не скрываясь, делает всё то, что делал бы российский агент. Поэтому, скажу честно, я думаю, что он и правда тесно (намного теснее, чем положено) связан с российской разведкой.



Встреча Трампа и Путина



Просто посмотрите, как он рвет связи своей страны с ЕС, Канадой, Мексикой и Японией. Как он разрушает НАТО, как ломает устоявшиеся альянсы, как призывает к развалу Евросоюза. Он подрывает доверие к западным СМИ, к американской разведке, к политической системе и даже к самой демократии.



Характерная деталь: в европейских странах, Израиле, Австралии и Новой Зеландии разведывательные службы сейчас начали бояться делиться секретами с американскими коллегами. Они там серьезно считают, что есть риск работы Трампа на российские спецслужбы. Учитывая все это, мне кажется, было бы совсем неправильно называть президента США "полезным дураком". Нет. Он очень умный, но при этом очень вредный или даже опасный человек. Для всего мира. Но прежде всего - для своей страны.