Чому і як світ "перемиває кістки" Дональду Трампу

"Це дурість або зрада?". Варіант перший – оптимістичний. Дональд Трамп просто ідіот. Ви, можливо, будете здивовані, але в американських теленовинах і радіопередачах останнім часом все частіше можна зустріти фразу "polyezny doorak". Її зазвичай так досить забавно і вимовляють, розмірковуючи про зовнішню політику свого президента. Звучить, звичайно, і англійський варіант – useful idiot.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів Іван Яковина.

Читайте також: Как президент США Дональд Трамп впервые в истории этой страны оказался предателем Родины

"У 2016 році Кремль допоміг Дональду Трампу стати президентом, навіть не повідомляючи його самого про своєї операції. Коли новому вже президенту доповіли, що він у Білому Домі завдяки росіянам, він перелякався. Трамп вирішив, що якщо втручання росіян у вибори буде доведено і визнано, то це поставить під сумнів його легітимність і призведе до імпічменту", – зазначив журналіст.

За його словами, саме тому страшно наляканий Трамп з одного боку лає останніми словами всіх, хто нагадує йому про російське втручання у себе, в США. А з іншого боку він же – танцює з бубном навколо Путіна, щоб той всім не розповів людям, як привів Трампа до влади. Прихильники цієї теорії вважають, що Трамп просто не в змозі зрозуміти, що за російське втручання повинна відповідати Росія, а зовсім не він сам.

В силу своєї дурості він розцінює розслідування діяльності російських агентів в якості атаки на власну легітимність і владу. Таким чином, "корисний дурник" Трамп, захищаючи свою шкуру від вигаданої небезпеки, у всьому допомагає Володимиру Путіну і просуває інтереси Кремля в зовнішній політиці,

– сказав Іван Яковина.

На думку журналіста, Трамп дуже навіть розумний. У листопаді 2013 року, прямо перед початком українського Майдану, він відвідав Москву, де проводився черговий всесвітній конкурс краси. Важливий момент: тоді майбутній президент відчував великі фінансові труднощі. У Москві його познайомили з рядом близьких Кремлю олігархів і співробітників адміністрації президента Росії, а сам Путін тільки завдяки випадку не потрапив на цю зустріч в ресторані "Нобу".

Відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" за 20 липня 2018 року: