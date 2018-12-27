При каких условиях Путин может пойти на уступки Украине: объяснение Яковины

До выборов президента Украины в 2019 году не будет никаких освобождений, амнистий и обменов со стороны России и Владимира Путина.

Такое мнение в прямом эфире 24 каналу высказал журналист и автор видеоблога "Безумный мир" Иван Яковина.

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По его словам, после выборов могут быть разные варианты.

Если выборы снова выигрывает Порошенко, тогда все будет зависеть от ситуации в России. Сейчас там экономическая ситуация ухудшается. У них даже запретили вешать табло с курсами валют на улицы, чтобы не пугать людей,

– отметил Яковина.

"Путин добился Brexit в Великобритании, в США – президентство Трампа. Возможно, какая-то гибридная информационная операция продолжается в Украине. Он будет всеми силами стараться привести к власти, если не своего президента, то хотя бы парламент", – добавил журналист.

Яковина отметил, что сейчас для Путина нет смысла идти на какие-то уступки и чем-то жертвовать. Когда будет подконтрольный ему человек, тогда он сможет "подарить" Сенцова.