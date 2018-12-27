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      При каких условиях Путин может пойти на уступки Украине: объяснение Яковины

      226 Читати новину українською
      Владимир Путин
      Владимир Путин / Фото из открытых источников

      До выборов президента Украины в 2019 году не будет никаких освобождений, амнистий и обменов со стороны России и Владимира Путина.

      Такое мнение в прямом эфире 24 каналу высказал журналист и автор видеоблога "Безумный мир" Иван Яковина.

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      По его словам, после выборов могут быть разные варианты.

      Если выборы снова выигрывает Порошенко, тогда все будет зависеть от ситуации в России. Сейчас там экономическая ситуация ухудшается. У них даже запретили вешать табло с курсами валют на улицы, чтобы не пугать людей,
      – отметил Яковина.

      "Путин добился Brexit в Великобритании, в США – президентство Трампа. Возможно, какая-то гибридная информационная операция продолжается в Украине. Он будет всеми силами стараться привести к власти, если не своего президента, то хотя бы парламент", – добавил журналист.

      Яковина отметил, что сейчас для Путина нет смысла идти на какие-то уступки и чем-то жертвовать. Когда будет подконтрольный ему человек, тогда он сможет "подарить" Сенцова.

      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Владимир Путин Олег Сенцов Выборы Президента 2019 Заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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