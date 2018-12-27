За яких умов Путін може піти на поступки Україні: пояснення Яковини

До виборів президента України у 2019 році не буде ніяких звільнень, амністій та обмінів з боку Росії та Володимира Путіна.

Таку думку у прямому ефірі 24 каналу висловив журналіст та автор відеоблогу "Безумный мир" Іван Яковина.

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За його словами, після виборів можуть бути різні варіанти.

Якщо вибори знову виграє Порошенко, тоді все буде залежати від ситуації в Росії. Зараз там економічна ситуація погіршується. У них навіть заборонили вішати табло з курсами валют на вулиці, щоб не лякати людей,

– зазначив Яковина.

"Путін добився Brexit у Великобританії, в США – президентство Трампа. Можливо, якась гібридна інформаційна операція триває в Україні. Він буде всіма силами намагатися привести до влади, якщо не свого президента, то хоча б парламент", – додав журналіст.

Яковина наголосив, що зараз для Путіна немає сенсу йти на поступки й чимось жертвувати. Коли буде підконтрольна йому людина, тоді він зможе "подарувати" Сенцова.