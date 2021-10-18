Парламент проголосовал за законопроект об олигархах во втором чтении еще 23 сентября. Следующий шаг по процедуре – подпись спикера Рады. О том, кто его должен поставить, на брифинге после заседания "слуг" рассказал Данил Гетманцев.

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Законопроект об олигархах подпишет новый глава Рады

Гетманцев отметил, что у действующего спикера парламента достаточно полномочий, чтобы подписывать любой законопроект, в том числе и №5599 – об олигархах.

Взамен ситуация, при которой глава Рады уходит с должности, а затем возвращается, чтобы подписать какой-то документ, "слуге народа" кажется абсолютно алогичной.

Если когда-нибудь спикер умрет, то никто вообще не подпишет закон,
– заявил Гетманцев.

Он сравнил действия некоторых политиков с фарисейством. Мол, закон якобы выполняют, но его содержание искривляют.

Законопроект об олигархах: основное

  • Верховная Рада 23 сентябре проголосовала за законопроект об олигархах, который поддержали 279 нардепов.
  • Однако парламент принял сразу 3 противоречивые поправки – 396, 398, 406. Они касаются того, кто должен вносить лиц в реестр олигархов – СНБО или НАПК. Это привело к юридическим коллизиям.
  • Впоследствии комитет передал документ спикеру парламента на подпись, а "все ошибки исчезли".