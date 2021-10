По информации главы фракции "Голос" Ярослав Железняка, комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки передал на подпись законопроект №5599 – об олигархах.

Ранее "Слуги" предлагают повторно голосовать за законопроект об олигархах

Комитет передал проект закона об олигархах на подпись

Каким-то "чудесным" образом в самом комитете и исправили все ошибки, которые допустили во время голосования (оставили только СНБО и прочее),

– отметил Железняк.

Он добавил, что тот текст, который передали на подпись, не отвечает тому, за который проголосовал парламент. "Получается, вообще неважно, что там депутаты в Раде голосуют, если потом можно написать текст, как надо", – заявил нардеп.

Кто должен подписать документ

Кроме того, Железняк считает, что есть еще и другая интрига – кто должен подписать этот законопроект.

Потому что на момент голосования за документ спикером Рады был Дмитрий Разумков. По закону именно он должен поставить свою подпись.

Думаю, что и на эту норму закроют глаза, и, несмотря ни на что, дадут на подпись новому спикеру,

– написал Железняк.

Напомним, кресло спикера парламента после отзыва Разумкова занял Руслан Стефанчук.

Важно! Редакция 24 канала пытается связаться с нардепами, которые входят в состав профильного комитета, относительно этой информации. Как только они предоставят свой комментарий, мы сообщим вам.

Законопроект об олигархах: последние новости

Верховная Рада 23 сентября проголосовала за законопроект об олигархах, который поддержали 279 нардепов.

Однако парламент принял сразу 3 противоречивых поправки – 396, 398, 406. Они касаются того, кто должен вносить лица в реестр олигархов – СНБО или НАПК. Это вызвало юридические коллизии.

Железняк раньше говорил: чтобы исправить это, закон необходимо переголосовать.

В то же время глава рабочей группы по законопроекту об олигархах Федор Вениславский заверил, что противоречия инициативы можно устранить с помощью статьи 131 Регламента. Поэтому, по его словам, нардепы не будут еще раз голосовать за закон об олигархах.

Текст сообщения Ярослава Железняка:

По моей информации профильный Комитет уже передал на подпись закон #5599 об олигархах.

Каким-то "чудесным" образом в самом комитете и исправили все ошибки, которые допустили во время голосования (оставили только СНБО и прочее). То есть передали текст, который, мягко говоря, не соответствует проголосованному. Получается, вообще неважно, что там депутаты в Раде голосуют, если потом можно написать текст, как надо).

По такой логике могли бы символичненько и в Трускавце проголосовать закон под диджей-сет "we will rock you")

Тут возникает вторая интрига: а кто же должен подписать? Потому что в момент голосования #5599 главой совета был Разумков. Другого закон не дает) да и решение КСУ гласит, что подписывает законы спикер, который был в то время)

Но раз текст так бронетанково исправили, то думаю, что и на эту норму закроют глаза, и, несмотря ни на что, дадут на подпись новому спикеру.

Думаю, когда история, как сэкономить 3 часа времени и уже 18-й день пытаться выпутаться из ситуации, раз за разом нарушая новые нормы законов, должна войти в учебники истории. А лучше – в книгу "вредные советы для депутатов".