Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, журналист Егор Чечеринда, заметив, что удар по ЧАЭС демонстрирует, что России плевать буквально на все. Непонятно о чем с ней вообще можно договариваться.

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Что известно о саркофаге над ЧАЭС

По словам Чечеринды, строительство укрытия над 4 энергоблоком Чернобыльской АЭС закончилось только в 2017 году. Сам проект длился 19 лет. Его стоимость – 2,3 миллиарда долларов. Средства удалось собрать с помощью 28 стран.

Размеры саркофага – 257 на 162 метра. Под ним находится около 200 тонн различного радиоактивного вещества. И бить по нему – это буквально преступление против человечества.

Эта арка – технологический объект. Можно предположить, что даже незначительное повреждение может быть существенным для прочности всей арки. Путин в очередной раз продемонстрировал свое террористическое нутро,

– отметил Чечеринда.

Также показательной была реакция МАГАТЭ. Они, конечно же, выразили обеспокоенность из-за этого инцидента. Но не указали, что атаку осуществила Россия. Хотя по обломкам четко видно, что это российский дрон.

Ни слова, что это сделал российский дрон. Они нагло атакуют, а у гендиректора МАГАТЭ Гросси нет смелости сказать, что это дрон, который запустили российские военные. Это вызывает грустную улыбку,

– отметил Чечеринда.

Добавим, председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Григорий Ищенко заявил, что российский удар по саркофагу не вызвал выброса радиоактивных веществ. Но конструкция существенно повреждена. В случае повторных ударов ситуация может измениться.