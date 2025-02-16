Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, журналіст Єгор Чечеринда, зауваживши, що удар по ЧАЕС демонструє, що Росії плювати буквально на все. Незрозуміло про що з нею взагалі можна домовлятися.

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Що відомо про саркофаг над ЧАЕС

За словами Чечеринди, будівництво укриття над 4 енергоблоком Чорнобильської АЕС закінчилося лише у 2017 році. Сам проєкт тривав 19 років. Його вартість – 2,3 мільярда доларів. Кошти вдалося назбирати за допомогою 28 країн.

Розміри саркофага – 257 на 162 метри. Під ним перебуває близько 200 тонн різної радіоактивної речовини. І бити по ньому – це буквально злочин проти людства.

Ця арка – технологічний об'єкт. Можна припустити, що навіть незначне ушкодження може бути суттєвим для міцності усієї арки. Путін в черговий раз продемонстрував своє терористичне нутро,

– зазначив Чечеринда.

Також показовою була реакція МАГАТЕ. Вони, звісно ж, висловили занепокоєння через цей інцидент. Але не вказали, що атаку здійснила Росія. Хоча за уламками чітко видно, що це російський дрон.

Жодного слова, що це зробив російський дрон. Вони нахабно атакують, а в гендиректора МАГАТЕ Гроссі немає сміливості сказати, що це дрон, який запустили російські військові. Це викликає сумну посмішку,

– зауважив Чечеринда.

Додамо, голова Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Григорій Іщенко заявив, що російський удар по саркофагу не спричинив викиду радіоактивних речовин. Але конструкція суттєво пошкоджена. В разі повторних ударів ситуація може змінитися.