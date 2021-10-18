Парламент проголосував за законопроєкт про олігархів у другому читанні ще 23 вересня. Наступний крок за процедурою – підпис спікера Ради. Про те, хто його має поставити, на брифінгу після засідання "слуг" розповів Данило Гетманцев.
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Законопроєкт про олігархів підпише новий глава Ради
Гетманцев зазначив, що у чинного спікера парламенту достатньо повноважень, аби підписувати будь-який законопроєкт, зокрема й №5599 – про олігархів.
Натомість ситуація, за якої глава Ради йде з посади, а потім вертається, аби підписати якийсь документ, "слузі народу" видається абсолютно алогічною.
Якщо коли-небудь спікер помре, то що ніхто взагалі не підпише закон,
– заявив Гетманцев.
Він порівняв дії деяких політиків з фарисейством. Мовляв, закон начебто виконують, але його зміст викривляють.
Законопроєкт про олігархів: основне
- Верховна Рада 23 вересня проголосувала за законопроєкт про олігархів, який підтримали 279 нардепів.
- Проте парламент прийняв одразу 3 суперечливі поправки – 396, 398, 406. Вони стосуються того, хто має вносити осіб до реєстру олігархів – РНБО чи НАЗК. Це спричинило юридичні колізії.
- Згодом комітет передав документ спікеру парламенту на підпис, а "всі помилки зникли".