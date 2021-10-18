Парламент проголосував за законопроєкт про олігархів у другому читанні ще 23 вересня. Наступний крок за процедурою – підпис спікера Ради. Про те, хто його має поставити, на брифінгу після засідання "слуг" розповів Данило Гетманцев.

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Законопроєкт про олігархів підпише новий глава Ради

Гетманцев зазначив, що у чинного спікера парламенту достатньо повноважень, аби підписувати будь-який законопроєкт, зокрема й №5599 – про олігархів.

Натомість ситуація, за якої глава Ради йде з посади, а потім вертається, аби підписати якийсь документ, "слузі народу" видається абсолютно алогічною.

Якщо коли-небудь спікер помре, то що ніхто взагалі не підпише закон,

– заявив Гетманцев.

Він порівняв дії деяких політиків з фарисейством. Мовляв, закон начебто виконують, але його зміст викривляють.

Законопроєкт про олігархів: основне