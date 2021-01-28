Несколько раз шел выгонять Путина: якутского шамана принудительно упекли в психушку
Жителя Якутии Александра Габышева, называющего себя шаманом, принудительно госпитализировали в Якутский Республиканский психоневрологический диспансер. Туда его привезли сотрудники полиции.
Источник: Якутский республиканский психоневрологический диспансер
Принудительную госпитализацию шамана Габышева в психдиспансере объяснили "категорическим отказом от лечения".
Кстати Шаман, который хотел "выгнать Путина", задумал въехать в Москву на белом коне
Что известно о лечении шамана
- В 2020 году врачебная комиссия решила, что Габышев "нуждается в активном диспансерном наблюдении".
- В последний раз он показывался специалистам в середине декабря, после чего заявил, что больше не будет ходить на прием и категорически отказывается лечиться.
- В диспансере утверждают, что Габышев не отвечал на звонки и не открывал дверь врачам.
Если пациент не открывает дверь и категорически отказывается каким-либо образом общаться, привлекаются сотрудники полиции,
- говорится в сообщении учреждения.
Якутского шамана сотрудники полиции задержали и доставили в психбольницу: видео Yakutia Info
Шаман и его поход на Москву: что надо знать
- Якутский шаман Александр Габышев считает, что он должен изгнать Путина из Москвы, потому что бог ему сказал, что глава России является демоном
- Поэтому в марте 2019 года шаман отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина".
- В июле Габышев под лозунгом "Россия без Путина" собрал митинг в городе Чита. Поддержать его пришли более 700 человек.
- Шаману удалось преодолеть более 2 тысяч километров, пока осенью 2019 года его не задержали на границе Бурятии и Иркутской области.
- 2 июня 2020 года по решению суда Габышева госпитализировали в Якутский психоневрологический диспансер.
- Правозащитный Российский центр "Мемориал" признал шамана политическим заключенным.
- Дело получило огласку, когда СМИ и общество поддержали шамана.
- В столице Бурятии в течение 3 дней на митингах люди требовали освободить Габышева. Мирных протестующих разогнали, а некоторых даже задержали.
- Провластные шаманы провели обряд жертвоприношения, ради процветания Путина и его сторонников. Они заживо сожгли 5 верблюдов, заявив, что "это вклад в укрепление государства".
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