Жителя Якутии Александра Габышева, называющего себя шаманом, принудительно госпитализировали в Якутский Республиканский психоневрологический диспансер. Туда его привезли сотрудники полиции.

Источник: Якутский республиканский психоневрологический диспансер Принудительную госпитализацию шамана Габышева в психдиспансере объяснили "категорическим отказом от лечения". Кстати Шаман, который хотел "выгнать Путина", задумал въехать в Москву на белом коне Что известно о лечении шамана В 2020 году врачебная комиссия решила, что Габышев "нуждается в активном диспансерном наблюдении".

В последний раз он показывался специалистам в середине декабря, после чего заявил, что больше не будет ходить на прием и категорически отказывается лечиться.

В диспансере утверждают, что Габышев не отвечал на звонки и не открывал дверь врачам. Если пациент не открывает дверь и категорически отказывается каким-либо образом общаться, привлекаются сотрудники полиции,

- говорится в сообщении учреждения. Якутского шамана сотрудники полиции задержали и доставили в психбольницу: видео Yakutia Info Шаман и его поход на Москву: что надо знать Якутский шаман Александр Габышев считает, что он должен изгнать Путина из Москвы, потому что бог ему сказал, что глава России является демоном

Поэтому в марте 2019 года шаман отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина".

В июле Габышев под лозунгом "Россия без Путина" собрал митинг в городе Чита. Поддержать его пришли более 700 человек.

Шаману удалось преодолеть более 2 тысяч километров, пока осенью 2019 года его не задержали на границе Бурятии и Иркутской области.

2 июня 2020 года по решению суда Габышева госпитализировали в Якутский психоневрологический диспансер.

Правозащитный Российский центр "Мемориал" признал шамана политическим заключенным.

Дело получило огласку, когда СМИ и общество поддержали шамана.

В столице Бурятии в течение 3 дней на митингах люди требовали освободить Габышева. Мирных протестующих разогнали, а некоторых даже задержали.

Провластные шаманы провели обряд жертвоприношения, ради процветания Путина и его сторонников. Они заживо сожгли 5 верблюдов, заявив, что "это вклад в укрепление государства".