Жителя Якутії Олександра Габишева, який називає себе шаманом, примусово госпіталізували в Якутський республіканський психоневрологічний диспансер. Туди його привезли співробітники поліції.

Джерело: Якутський республіканський психоневрологічний диспансер Примусову госпіталізацію шамана Габишева у психдиспансері пояснили "категоричною відмовою від лікування". До речі Шаман, який хотів "вигнати Путіна", задумав в'їхати в Москву на білому коні Що відомо про лікування шамана У 2020 році лікарська комісія вирішила, що Габишев "потребує активного диспансерного спостереження".

Востаннє він показувався фахівцям в середині грудня, після чого "заявив, що більше не ходитиме на прийом і категорично відмовляється лікуватися.

У диспансері стверджують, що Габишев не відповідав на дзвінки і не відкривав двері лікарям. Якщо пацієнт не відкриває двері і категорично відмовляється якимось чином спілкуватися, залучаються співробітники поліції,

– мовиться у повідомленні установи. Якутського шамана співробітники поліції затримали та доставили у психлікарню: відео Yakutia Info Шаман та його похід на Москву: що треба знати Якутський шаман Олександр Габишев вважає, що він повинен вигнати Путіна з Москви, бо бог йому сказав, що глава Росії є демоном

Тому в березні 2019 року шаман вирушив до Москви для проведення "обряду вигнання Путіна".

У липні Габишев під гаслом "Росія без Путіна" зібрав мітинг у місті Чита. Підтримати його прийшли понад 700 людей.

Шаману вдалося подолати понад 2 тисячі кілометрів, доки восени 2019 року його затримали на кордоні Бурятії та Іркутської області.

2 червня 2020 року за рішенням суду Габишева госпіталізували в Якутський психоневрологічний диспансер.

Правозахисний російський центр "Меморіал" визнав шамана політичним в’язнем.

Справа набула розголосу, коли ЗМІ та суспільство підтримали шамана.

У столиці Бурятії впродовж 3 днів на мітингах люди вимагали звільнити Габишева. Мирних протестувальників розігнали, а деяких навіть затримали.

Провладні шамани провели обряд жертвопринесення, заради процвітання Путіна та його прихильників. Вони живцем спалили 5 верблюдів, заявивши, що "це внесок у зміцнення держави".