Речь идет о Януше Заманеке. Известно, что он был единственным кандидатом на местных выборах.

Смотрите также На фоне ракетного удара российских войск по Украине: Польша поднимала в небо авиацию

Проиграл, хоть и был единственным кандидатом

Как выяснилось, после подсчетов 100% голосов, за переизбрание Заманека на должность главы Вильковиц проголосовали 2043 избирателя, или 39,7% тех, кто пришел на участки. Зато 3095 голосов отдали против него.

Известно, что для победы на выборах кандидат должен получить минимум 50% голосов, даже если он единственный в списке. Если же кандидат не набирает необходимое количество голосов, главу общины избирает путем тайного голосования абсолютное большинство от уставного состава органа самоуправления.

По данным RMF FM, все 15 мандатов в совете гмины Вильковицы получили члены комитета, который представляет Земанек. Отмечается, что на выборах 2018 года он победил во втором туре своего соперника, многолетнего сельского голову Мечислава Рончку, получив поддержку 63,81% избирателей.

Заметим, что явка на выборах в органы местного самоуправления в Польше 7 апреля составила 51,5%.

В Польше состоялись местные выборы: что известно

Три партии демократической коалиции, которые формируют правительство Дональда Туска совместно набрала более 50% голосов. Поляки выбирали из 47 тысяч депутатов местных уровней, а также почти 2,5 тысячи воинов, бургомистров и мэров городов.

Наибольшее количество голосов получила националистическая партия "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского. Кроме того, действующий мэр Рафал Тшасковский от "Гражданской платформы" претендует на переизбрание уже в первом туре.

На местных выборах побеждает "Право и Справедливость", которая набрала 33,7%. "Гражданская коалиция" оказалась на втором месте с 31,9% поддержки, однако партия во главе с Дональдом Туском улучшила свой результат по сравнению с 2018 годом и набрала 27%.

Ультраправая "Конфедерация" набрала 7,5%, опередив "Левицу" (еще одну коалиционную партию), которая получила лишь 6,8%. Вероятно, без второго тура выборов обойдутся в Варшаве, Гданьске и Катовице. Действующие мэры получают здесь более 50% голосов.