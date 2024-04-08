Три партии демократической коалиции, которые формируют правительство Дональда Туска совместно набрала более 50% голосов. Поляки выбирали из 47 тысяч депутатов местных уровней, а также почти 2,5 тысяч войтов, бургомистров и мэров городов.

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Результаты местных выборов

Наибольшее количество голосов получила националистическая партия "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского.

Кроме того, действующий мэр Рафал Тшасковский от "Гражданской платформы" претендует на переизбрание уже в первом туре.

На местных выборах побеждает "Право и Справедливость", которая набрала 33,7%.

"Гражданская коалиция" оказалась на втором месте с 31,9% поддержки, однако партия во главе с Дональдом Туском улучшила свой результат по сравнению с 2018 годом и набрала 27%.

Партия "Третий путь", которая входит в правительственную коалицию, заняла третье место с поддержкой 13,5%. Это меньше, чем прогнозировали предыдущие опросы, но больше, чем в 2018 году.

Ультраправая "Конфедерация" набрала 7,5%, опередив "Левицу" (еще одну коалиционную партию), которая получила лишь 6,8%.

Вероятно, без второго тура выборов обойдутся в Варшаве, Гданьске и Катовице. Действующие мэры получают здесь более 50% голосов.

Однако экзит-пол Ipsos свидетельствует, что второй тур состоится в Кракове, Вроцлаве и Жешуве.

Результаты выборов прошлого года